Damiani avverte su Osimhen: "Problemi alla spalla condizionano gli allenamenti"

Oscar Damiani, agente di mercato ed ex calciatore, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? Per giocare devi essere al massimo della condizione, la spalla condiziona gli allenamenti. Mi auguro sia un periodo breve per il recupero, il nigeriano è un giocatore importante per il Napoli. Non mi aspettavo che Napoli-Milan sarebbe stata una sfida di alta classifica, Inter e Juve si poteva pensare che sarebbero state più alte in classifica".