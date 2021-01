Damiani boccia Koulibaly: "E' già costato tanti punti, ha fatto il suo tempo a Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Oscar Damiani, ex azzurro ed agente: “Queste voci non fanno bene alla squadra o al Napoli. Credo sia giusto dare a Gattuso fiducia fino alla fine della stagione, cambiare in corsa mi sembrerebbe un errore. De Laurentiis è un grande presidente, farà la scelta giusta. Mi sembra peraltro che la classifica non sia così deficitaria. Sono mancati Osimhen e Mertens, la squadra ha fatto ottime partite ma anche con gare insufficienti. La rosa del Napoli è una buona rosa, forse non c’è una squadra tipo ma se ha cambiato tanto Gattuso avrà avuto le sue ragioni. Ci sono stati passaggi a vuoto su cui si è riflettuto poco.

Le amnesie di Koulibaly sono costate tanti punti al Napoli e questo non è colpa di Gattuso. Forse ha fatto il suo tempo a Napoli, mi sembra non abbia gli stessi stimoli.