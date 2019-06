Damiani controcorrente: "Non capisco gli acquisti del Napoli, con la Juve non c'è confronto"

Una voce fuori dal coro. Ad Oscar Damiani non piacciono gli acquisti che il Napoli sta per concludere salvo imprevisti. L'operatore di mercato è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Difficile che l'egemonia della Juve termini. Le scelte del Napoli non le condivido appieno, secondo me né Manolas né James Rodriguez miglioreranno la rosa. Se poi vado a vedere gli acquisti bianconeri, con Rabiot e de Ligt, vedo che non c'è proprio confronto. E se la Juve cede qualcuno è perché ne ha sempre uno meglio a disposizione, vedi Bonucci".