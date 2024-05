Damiani: "David? Centravanti di manovra, il profilo ideale per Conte è un altro"

“Kvara offerta PSG possibile? Sì, se ne parla da tempo, e i tasselli stanno andando tutti al posto giusto per permettere alla squadra di farsi avanti concretamente".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Kvaratskhelia, offerta PSG possibile? Sì, se ne parla da tempo, e i tasselli stanno andando tutti al posto giusto per permettere alla squadra di farsi avanti concretamente. Poi bisognerà capire - ha detto l’ex azzurro e agente Fifa Oscar Damiani a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - come reagirà De Laurentiis, se proverà a resistere o se cederà alle lusinghe francesi.

Il Napoli vorrà trattenerlo, anche perché va bene vendere ma poi bisogna trovare un sostituto importante e all’altezza. Il PSG, tuttavia, per sostituire Mbappé prenderà un attaccante da venti gol all’anno più che un esterno. Osimhen sarebbe il giocatore giusto per sostituirlo. Le eventuali contropartite sono giovani, anche ottime ma in ruoli diversi da quelli di cui stavamo discutendo prima.

Attaccante adatto a Conte? Lukaku è un centravanti di struttura, fa salire la squadra. Sarebbe il profilo ideale per Conte. Più di un David, che è centravanti di manovra e che si muove da prima o seconda punta.

Kephren Thuram e Kone? Il primo l’ho tenuto in braccio, ne conosco il percorso di crescita, lui e Kone sono giovani interessanti, bravi, non hanno ancora giocato a grandissimi livelli però. Kephren è un ragazzo in gamba e intelligente come tutta la famiglia Thuram, è un ottimo calciatore”.