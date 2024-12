Damiani elogia il Napoli: "Grande allenatore ed esempio perfetto di gestione societaria"

vedi letture

L’agente ed operatore di mercato Oscar Damiani, è intervenuto a Sportitalia per parlare di Serie A ed anche di mercato. Ecco le sue parole nello specifico sul Napoli.

A gennaio si aspetta che la Juve prenda anche un attaccante? E Vlahovic non sarà in discussione? “Vlahovic non si muoverà di sicuro, ma un attaccante alla Juve le farebbe comodo. Però per prendere un attaccante che fa la differenza ci vogliono dei budget importanti, oggi il calcio italiano purtroppo ne ha spesi tanti e ne ha anche buttati via tanti in generale negli anni e i nostri club non possono continuare ad investire”.

Al Napoli a gennaio basterà un difensore per completarsi? “Il Napoli è già forte, ha un grande allenatore, una grande società, è l’esempio perfetto di come si gestisce una società. Conte è forte, quindi se arriverà un altro giocatore tanto meglio per lui, però mi sembra che la rosa sia già competitiva”.

Questo è il periodo in cui le società si muovono anche sui possibili parametri zero a giugno. Jonathan David? “È un ottimo calciatore, forte, fisico, tecnico, chi lo prende fa un affare”.