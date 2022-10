Damiani: "Il Napoli ha una sicurezza imbarazzante, complimenti alla società"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Napoli, Inter e Lazio.





"Napoli arrembante in Champions League? "Questa squadra continua a sorprendere, ma ancora per poco per la continuità dimostrata. Ha una sicurezza imbarazzante, complimenti alla società e ai calciatori per l'operato svolto. Il Napoli sta facendo bene, la squadra sta vivendo un ottimo periodo. Spalletti è l'artefice di questo gruppo, tuttavia bisogna proseguire in questo modo. Chi inizia bene però è a metà dell'opera".

La Juve si aspettava di aspettare così tanto Pogba e Di Maria? "Nessuno può prevedere gli infortuni dei giocatori. Il francese sarà un calciatore rilevante per la squadra. Il Fideo sta disputando invece delle gare fantastiche, il suo talento sta facendo la differenza".