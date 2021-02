Damiani: “Il Napoli non ha top player, nessuno giocherebbe nella Juve”

Nel corso de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto il procuratore sportivo Oscar Damiani: “Non ci sono giocatori di grande livello nel Napoli, nessuno giocherebbe nella Juve. Nello sport c’è una cosa fondamentale, il carisma. Nessun giocatore del Napoli è carismatico a differenza di tutte le altre big del campionato che hanno Ibrahimovic, Ronaldo, Immobile, Lukaku. Il Napoli aveva Rudi Kroll che aveva un carisma tale da migliorare tutti. Koulibaly non ce l’ha, è forte ma non sa trascinare una squadra. Se tiri venti volte in porta e non segni vuol dire che non sei un grande squadra. Io a 70 anni, al posto di Demme avrei fatto. Gattuso può dare qualcosa a livello caratteriale ma poi in campo ci vanno i giocatori, non lui”.