Damiani: "Le prossime tre gare possono segnare il futuro del Napoli, capiremo l'obiettivo..."

Oscar Damiani, presente negli studi de Il Bello del Calcio, ha parlato del calendario che attende gli azzurri da qui alla sosta natalizia. Queste le parole del procuratore ed ex calciatore azzurro: “Aldilà dell’Europa League che si svolgerà tra due mesi, io credo che il Napoli abbia davanti a sé tre partite fondamentali: Inter, Lazio e Torino, due delle quali in trasferta. Queste gare possono segnare il futuro degli azzurri e vedremo se la squadra è destinata a lottare per i primi posti o solo per l’Europa League”.