Damiani: "Perché Kvaratskhelia non ha ancora rinnovato?"

vedi letture

Oscar Damiani, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Non mi spiego come mai Kvaratskhelia non abbia già firmato il rinnovo con l’offerta che ha avuto dal Napoli. Non c’è posto migliore di Napoli, lui è un grandissimo calciatore ma gioca a livelli altalenanti. Il Napoli gli ha proposto un ingaggio molto importante, però credo che alla fine l’accordo si troverà. Se Kvaratskhelia fosse a fine contratto allora lo capirei, però ha ancora 2 anni e mezzo di contratto e sono tanti".