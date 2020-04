Damiani perplesso: "Non credo che Milik possa aiutare la Juve a migliorare"

Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato a Radio Sportiva: "Icardi? Difficilmente potrà tornare all'Inter, in giro ci sono pochissime squadre in grado di prenderlo e alla fine la migliore soluzione per tutti è la sua permanenza al PSG. Anche perché Cavani se ne andrà. Higuain? Ritornerà alla Juventus senza problemi. Ibrahimovic? È in forma strepitosa, ha fisico e carisma per essere utile al Milan anche nella prossima stagione. Lautaro Martinez? Per l'Inter è giusto resistere agli assalti del Barcellona, meglio cedere Icardi che lui; sono convinto che un prolungamento del contratto e ritocco dell'ingaggio resterà in nerazzurro. Radu? Vedremo quale sarà il suo futuro, davanti ha una grandissima carriera. Milik? Non credo possa aiutare e migliorare la Juventus, ma nel club bianconero sanno fare bene le cose".