Behrami: “Il Parma ha visto difficoltà Olivera, crosserà moltissimo! Il 2-2 del Genoa l’ha già fatto...”

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto al podcast di Dazn per presentare la partita di domenica al Tardini: “Il Parma gioca con due torri, viste le difficoltà di testa penso crosseranno anche dalla trequarti molto spesso. Il 2-2 del Genoa è quello che il Parma ha fatto alla Juve con Pellegrino. Sul gol c’è l’aiuto di Billing, ma non è suo l’errore, ma di Olivera. Cambio Raspa-Billing? L’ha fatto anche a Lecce nella sofferenza, sono mosse che fa solitamente, spesso funzionano, poi prendi gol ed è un momento che capita e ora devi soffrire fino alla fine”.