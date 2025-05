Podcast Valentini: "Inter, vittoria chiama vittoria. Ma che Napoli sbagli ancora la vedo dura"

Ne L'Editoriale di TMW Radio è intervenuto l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini.

Che finale di Coppa Italia si aspetta?

"Mi aspetto una finale a tutto campo, tra due squadre che sono in grande salute. Andrò a vedere la partita e ci andrò molto volentieri. In una partita secca può accadere di tutto. Ho visto un Orsolini scatenato, che spero possa fare bene anche alla Nazionale, il Milan che rischia di non entrare in Europa certamente non è favorito ma ha la grande chance di chiudere la stagione con due trofei. L'entusiasmo del Bologna di Italiano è un altro elemento stimolante. E' una partita alla pari, chi segna per primo mette un'ipoteca sulla vittoria finale. Mi auguro una partita vivace, bella, serena anche dal punto di vista dell'ordine pubblico".

Riaccendere la spina sullo Scudetto può essere un problema per l'Inter?

"La mia esperienza mi da la convinzione che vittoria chiama vittoria. Non è affatto vero che ci si distrae per tappe diverse e più significative. L'Inter è in buona salute, Inzaghi ha saputo gestirla in fasi delicate. Certo, il pensiero è alla Champions, sarebbe un trionfo per l'Inter e il calcio italiano portarsi a casa quella coppa, ma credo che abbia il dovere di provare anche a inseguire fino all'ultimo questo scudetto. Sperando però in un passo falso del Napoli, che vedo improbabile".