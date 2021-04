Damiani sceglie Mertens: "Meglio partire con lui, Osimhen a gara in corso"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Oscar Damiani, agente ed esperto di calcio francese: "Cosa conterà di più in Napoli-Inter? La difesa dell'Inter è tempo che non prende gol, io tifo un po' per il Napoli che ha più bisogno della vittoria. Per l'Inter non sarà determinante questa gara anche se ovviamente non regalerà niente.

Mertens oppure Osimhen? Ci penserà Gattuso, magari partire con Mertens all'inizio potrebbe essere meglio, poi si alterneranno durante la gara. Difficile scegliere. Su chi deve fare la corsa il Napoli? Difficile dirlo, bisogna fare punti e basta. Il Napoli sta attraversando un buon momento e quindi ci sono buone possibilità ma non sarà facile perché Atalanta e Juventus stanno facendo bene".