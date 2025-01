Danilo-Napoli, la data di Fedele jr: "Forse arriva dopo questa partita"

vedi letture

Il dirigente Gaetano Fedele, operatore di mercato, ha parlato a Radio Marte del mercato del Napoli: "Danilo? Secondo me arriverà dopo la gara con la Juventus (25 gennaio), è il gioco delle parti, come il Napoli ha ceduto Folorunsho alla Fiorentina dopo la gara del Franchi, anche Danilo potrebbe arrivare a fine mercato. Oltretutto il sistema del mercato di gennaio andrebbe rivisto, ormai il calciomercato è fasullo, è tutto spettacolarizzato, non c'è nemmeno il fascino di prima".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).