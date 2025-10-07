Danimarca, Eriksen: "Felice per Hojlund, so bene cosa ha passato allo United!"
Christian Eriksen, centrocampista del Wolfsburg e della Danimarca, ha parlato del compagno di nazionale Rasmus Hojlund nel corso della conferenza stampa in vista della sfida con la Bielorussia: "Sono davvero felice per Rasmus. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United, nel bene e nel male, ma è sempre stato forte mentalmente, lavora sodo e dà tutto in campo, quindi è fantastico che ora stia segnando”.
