Ultim'ora Infortunio Lobotka, Il Mattino: si tratta di stiramento! I possibili tempi di recupero

vedi letture

Sono trascorse 48 ore dalla sfida contro il Genoa e in casa Napoli arrivano notizie poco confortanti sul fronte infortuni. Antonio Conte deve infatti fare i conti con gli stop di Matteo Politano e Stanislav Lobotka, entrambi usciti acciaccati dal match contro i liguri. Una doppia tegola che rischia di complicare la gestione delle prossime settimane, in un momento già denso di impegni tra campionato e coppe.

Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Mattino, Lobotka, attualmente in ritiro con la Slovacchia, avrebbe riportato uno stiramento muscolare che lo costringerà a restare ai box per circa un mese, fino alla sosta di novembre, sta già rientrando in Italia. Più incerta invece la situazione di Politano, che ha dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale, così come il portiere Milinkovic-Savic. Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi esami per valutare l’entità del problema dell’esterno offensivo.