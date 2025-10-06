Calendario di fuoco, 7 gare in 21 giorni e poi altro tour de force: gli incroci tra Serie A e coppe
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari dei match di Serie A fino alla ventiduesima giornata, dunque fino al mese di gennaio. Calendario ricco, tra le due soste per le nazionali 7 partite in 21 giorni e successivamente 16-17 gare tra Champions, Supercoppa italiana, Coppa Italia, turni infrasettimanali e recuperi. Ecco le prossime partite del Napoli con tutti gli incastri che prevedono anche le sfide di Champions League:
Ottobre
Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18
Psv Eindhoven-Napoli martedì 21 ottobre ore 21 - Champions League
Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18
Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30 - turno infrasettimanale
Novembre
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht Francoforte martedì 4 novembre ore 18.45 - Champions League
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
Sosta nazionali
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21 - Champions League
Dicembre
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 - ottavi di finale Coppa Italia
Napoli-Juventus domenica 6 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21 - Champions League
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre - semifinale di Supercoppa Italiana
Lunedì 22 dicembre - eventuale finale di Supercoppa Italiana
Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15
Gennaio
Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30
Napoli-Hellas Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30 - turno infrasettimanale e ultima girone d'andata
Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45
Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30 - recupero turno per Supercoppa Italiana
Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18
Copenaghen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21 - Champions League
Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 20.45 - Champions League
