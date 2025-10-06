Ufficiale Calendario di fuoco, 7 gare in 21 giorni e poi altro tour de force: gli incroci tra Serie A e coppe

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari dei match di Serie A fino alla ventiduesima giornata, dunque fino al mese di gennaio. Calendario ricco, tra le due soste per le nazionali 7 partite in 21 giorni e successivamente 16-17 gare tra Champions, Supercoppa italiana, Coppa Italia, turni infrasettimanali e recuperi. Ecco le prossime partite del Napoli con tutti gli incastri che prevedono anche le sfide di Champions League:

Ottobre

Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18

Psv Eindhoven-Napoli martedì 21 ottobre ore 21 - Champions League

Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18

Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30 - turno infrasettimanale

Novembre

Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18

Napoli-Eintracht Francoforte martedì 4 novembre ore 18.45 - Champions League

Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15

Sosta nazionali

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21 - Champions League

Dicembre

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 - ottavi di finale Coppa Italia

Napoli-Juventus domenica 6 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21 - Champions League

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15

Napoli-Milan giovedì 18 dicembre - semifinale di Supercoppa Italiana

Lunedì 22 dicembre - eventuale finale di Supercoppa Italiana

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

Gennaio

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Hellas Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30 - turno infrasettimanale e ultima girone d'andata

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30 - recupero turno per Supercoppa Italiana

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenaghen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21 - Champions League

Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 20.45 - Champions League

