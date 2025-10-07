Cassano attacca Leao: "Continua ad essere scarso! Io a 26 anni ero già al Real"

Nel suo consueto intervento a "Viva El Futbol", l'ex calciatore Antonio Cassano ha criticato l'attaccante del Milan Rafa Leao dopo la prestazione negativa del portoghese contro la Juventus: “Se vai a sentire ogni anno ad inizio stagione lui fa un’intervista su Sky o sulla Gazzetta dello Sport. Vai a vedere le interviste. Quest’anno è l’anno mio, con l’allenatore ho capito già tutto. Quest’anno l’ha fatto ancora, ha detto le solite cose su Allegri e la mentalità vincente e le solite puttanate. Poi arriva ad un certo punto e cosa fa? Non sa calciare, si crede un fenomeno… Vai a vedere invece Pulisic. È meno sponsorizzato, ma da quando è arrivato ha fatto due anni clamorosi. Però Pulisic nessuno lo caga e invece Leao fa il rappettaro, fa le sceneggiate, si sente importante. Quando entra ride, vuole fare il Ronaldinho. Sono chiacchiere che porta via il vento.

Lui è scarso e continua ad essere scarso. Poi farà due partite bene, mi risponderà… non me ne frega un cazzo. La realtà dei fatti è che continuano a dire che è giovane… Ha 26 anni. A 26 anni ero già andato al Real Madrid ed ero tornato. Lui non sa calciare! Inzaghi era una pippa, non sapeva calciare, ma quella porta lì la conosceva come se fosse casa sua. Leao oltre a non fare gol e assist non sa nemmeno calciare!”.