Repubblica - Il Napoli rischia di andare a Torino senza quattro titolari

Il Napoli rischia di andare a Torino senza quattro titolari

Quattro titolari rischiano di saltare la sfida al rientro dopo la sosta contro il Torino. Ne scrive Repubblica oggi in edicola in un focus legato alle condizioni fisiche di alcuni giocatori di Conte: "Molto pesanti in particolare i ko di Rrahmani e Buongiorno, i leader della difesa che sono usciti dalla scena contemporaneamente e il cui recupero verrà valutato durante la sosta.

Il Napoli corre in teoria il rischio di andare in campo a Torino il 18 ottobre senza 4 big: Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani. Di buono c’è che nessuno di loro dovrà fare gli straordinari nelle rispettive Nazionali e le due settimane di recupero a Castel Volturno – domani la ripresa – potrebbero risultare quindi preziose. Chi resta a casa (come Lang e Milinkovic-Savic, che ha la lombalgia) ha la certezza che lavorerà duro, ma pure che ne varrà la pena".