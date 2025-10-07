Cannavaro ct dell'Uzbekistan, Gattuso scherza: "E' già al Mondiale, che culo!"

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale italiana Gennaro Gattuso ha commentato così la notizia riguardante l'accordo tra Fabio Cannavaro e la federazione uzbeka. Il Pallone d'Oro 2006 è stato nominato CT dell'Uzbekistan, nazionale che a differenza dell'Italia ha già staccato il pass per il Mondiale: "L'ho chiamato e gli ho detto che culo che hai, bello e profumato e già al Mondiale. Io invece sto qui, in trincea".

Gattuso s'è poi espresso anche su Milan-Como, partita che ieri ha ricevuto l'ok dalla UEFA per essere disputata a Perth, in Australia: "E' il calcio moderno. Ci sono cifre importanti e le società giustamente ci pensano bene. Quando ti offrono cifre così importanti è giusto prenderle in considerazione. Sono cose a cui pensano i club, ma non la vedo come una cosa negativa".