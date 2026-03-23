"Datemi retta, può succedere e diventate eroi!", Di Canio: "Conte fa questi discorsi e capisce i momenti"

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"Nell'Inter serpeggia negatività non solo tra i tifosi ma anche dentro lo spogliatoio, da qualche giorno".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex attaccante del Napoli Paolo Di Canio ha parlato della lotta scudetto: "Per il Napoli lo scontro diretto con il Milan diventa determinante. Nell'Inter serpeggia negatività non solo tra i tifosi ma anche dentro lo spogliatoio, da qualche giorno. Sono un po' 'buoni' in difesa, sono più cattivi quando vanno in area avversaria a cercare di far gol".

Conte entra nella testa dei giocatori

"Il Napoli arriva di rincorsa e Conte ha quella capacità di dire in allenamento: 'Oh! Andiamo a vincere casa col Milan, date retta a me! Che può succedere! Sembrava un'annata disastrosa... doppio scudetto consecutivo, mai successo qui! Diventate eroi!'. Conte fa questi discorsi, gli alti allenatori magari gestiscono. Lui ha questa capacità di capire i momenti. E può riaccadere, perchè l'hanno già fatto l'anno scorso. Adesso dice: 'Sembrava finito tutto Lukaku, De Bruyne e McTominay fuori tanto, rientrano un po' tutti, vinciamo e si riapre tutto'".