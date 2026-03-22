Rimonta Napoli? Bergomi: "Possibile, sentiment negativo serpeggia intorno all'Inter"

Rimonta Napoli? Bergomi: "Possibile, sentiment negativo serpeggia intorno all'Inter"TuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:40Le Interviste
di Antonio Noto

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex dfensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto: "La rimonta del Napoli è possibile? Sì, perché c'è un sentiment negativo che serpeggia intorno all'Inter. Non parlo della squadra, ma del tifoso, che vede i fantasmi. Quindi c'è tutta questa negatività che sta girando intorno".

Conte ci crede
"Dall'altra parte quando Conte dice: 'Adesso non guardo più indietro, guardo avanti'. Nella sua testa le può vincere tutte. Quindi il Napoli può rientrare, ma anche il Milan. Adesso c'è questo scontro diretto".