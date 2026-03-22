Rimonta Scudetto? Mauro: "Conoscendo Conte non mi stupirei. A Cagliari vittoria da grande"

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Massimo Mauro, opinionista Mediaset ed ex centrocampista del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di una possibile rimonta scudetto della squadra di Antonio Conte e della gara vinta di misura a Cagliari dagli azzurri: "A me sembra che sia più impossibile che difficile, come finire dentro un film di fantascienza. Ma il calcio è il mondo dei sogni che nessuno può vietare, men che meno io. Però è un discorso semplice-semplice si può fare, per argomentare con giudizio. Questo Napoli è in grado di fare filotto. E non mi stupirei se accadesse, perché conosco Conte e so quello che dà.

A Cagliari gara non esaltante? Per gli amanti dello spettacolo, do un’altra lettura: vittoria per 1-0, in sicurezza, senza mai concedere una sola occasione. A me è sembrata una prestazione da grande squadra, quella che sa ciò che vuole e se lo prende evitando che ci sia spargimento di ansia”.