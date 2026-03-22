L'ex Inter Cordoba: "6 punti in 8 partite sono pochi, l'importante è ne siano coscienti"

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“Dovranno stringere i tempi e tornare a far vedere le cose che riuscivano nel resto del campionato".

Un'altra gara senza vincere per l’Inter, che si ferma 1-1 sul campo della Fiorentina nella partita che ha chiuso la 30ª giornata di Serie A. Negli studi di DAZN è presente l’ex difensore nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba, che ha commentato così il momento non del tutto stabile dei nerazzurri: “La cosa importante è che l’Inter sia cosciente della situazione, che il campionato sia ancora aperto. Con 8 punti forse potevano pensare di essere tranquilli, ma 6 punti in 8 partite sono pochi”.

Prosegue e conclude quindi Cordoba: “Dovranno stringere i tempi e tornare a far vedere le cose che riuscivano nel resto del campionato. Per fortuna c’è il tempo per stringersi tutti insieme ricompattassi con la sosta, certo, devi pregare che rientrino tutti illesi quelli che vanno in Nazionale, ma almeno c’è il tempo per capire cosa serve fare meglio”.