Riecco il clean sheet, ora mancano i perni: Di Lorenzo-Rrahmani, i tempi di recupero aggiornati

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Il rientro dall’emergenza spiega anche i risultati positivi dell’ultimo mese, che hanno riacceso entusiasmo e alimentato nuove speranze in classifica.

Arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte sul fronte infortunati. Il Napoli, alle prese da settimane con un’emergenza soprattutto nel reparto difensivo, potrebbe presto ritrovare due pedine fondamentali come Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani. A fare il punto è l’edizione odierna di Repubblica, che parla di recupero ormai avviato per entrambi.

In attesa di Di Lorenzo e Rrahmani, il Napoli ha ritrovato il clean sheet

Il quotidiano evidenzia come la squadra abbia già dato segnali di crescita nelle ultime gare, anche grazie a una difesa tornata finalmente solida: “A dare fiducia è stata soprattutto la ritrovata tenuta del reparto arretrato, capace di mantenere la porta inviolata dopo undici partite consecutive con almeno un gol subito”.

Infortuni Di Lorenzo e Rrahmani, i tempi di recupero

Nonostante le assenze pesanti, il Napoli è riuscito a reagire e ora attende il ritorno dei titolari. “Di Lorenzo e Rrahmani stanno meglio e potrebbero rientrare a metà aprile”, si legge. Il graduale rientro dall’emergenza spiega anche i risultati positivi dell’ultimo mese, che hanno riacceso entusiasmo e alimentato nuove speranze in classifica.