Dazn, Behrami: "Conte non si aspettava questo Lukaku, meno forte e sempre in ritardo"

vedi letture

Valon Behrami, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato dei temi odierni in casa Napoli: "Lukaku? Conte non si aspettava di ritrovarsi questo Lukaku, si aspettava di riuscire magari a dargli più energia e a dargli una sterzata a livello fisico. Lo sta usando e lo sta usando pure bene per quello che può dare, per quella che è la boa in area.

Completamente differente da quello che si aspettava, però anche in quello è sempre molto in ritardo in tutte le sue giocate, ha meno forza e impatto fisico. Però Conte riesce a gestire questi giocatori e queste personalità, le accetta nonostante riesca comunque a mantenere quella sua linea forte di leadership. Il Napoli va bene perché ha una linea forte, ma con dentro tante diverse personalità".