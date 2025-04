Dazn, Behrami: "Inter fallimentare, ha una rosa da 10 punti in più del Napoli!"

L'ex calciatore e oggi commentatore Valon Behrami, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato della corsa Scudetto in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per la rosa che ha l'Inter, ci dovrebbe essere una differenza di 10 punti. Cosa che non è accaduta fin qui con un Napoli sempre in corsa per la vittoria finale. Sono stati persi troppi punti nel corso della stagione. È un fallimento per l'Inter, ci sarebbe un grande rammarico se non dovesse arrivare la vittoria della Serie A".

