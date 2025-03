DAZN, Behrami: “Per Conte era inimmaginabile? Ma dai! Se spendi 200mln e non hai le coppe devi essere lì…”

vedi letture

Nel podcast di Dazn Step on Football, è intervenuto l’ex centrocampista della Lazio e del Napoli, Valon Behrami: "Per Conte solo un pazzo poteva immaginare un Napoli in lotta Scudetto? Ma dai, eravamo realisti. Spendi 200mln, hai Conte allenatore ed ha sempre preso squadra dove poteva solo migliorare, vedi il Chelsea, la Juve, l’Inter pure, e le ha portate su, ma spendendo anche tanto.

Poi un club se prende Conte a certe cifre è perché c’è quell’ambizione lì, poi non si può dire perché devi proteggerti mediaticamente e va bene così. Prendi Lukaku, McTominay, Neres, Gilmour, Buongiorno, avevi Kvara, 200mln e una sola gara a settimana è il minimo essere nelle 3 e non era da pazzi pensare allo Scudetto. Soprattutto poi se vedi che non c’è una dominante!”