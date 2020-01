DAZN, Borghi: "Lobotka di qualità, ama portare palla. Fabian riferimento per il prossimo decennio"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Stefano Borghi, giornalista DAZN e grande esperto del calcio spagnolo: "Lobotka? Credo ci siano buoni margini, è un nome di qualità. L'ultimo anno e mezzo un po' altalenante, è un basso di centrocampo, un impostatore di gioco, buona potenza. Ama portare palla, in Italia non si ha molto tempo e spazio. Somiglia a Veretout? Secondo me Veretout è meno regista classico, fa meglio da mezzala. Fabian Ruiz? Madrid ha più bisogno di un centrocampista, sarà un riferimento per il prossimo decennio".