Dazn, Borghi su Napoli-Barcellona: "Mancano due mesi, nel calcio niente è scritto!"

Stefano Borghi, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando proprio il momento del Napoli di Gattuso: "Nel calcio non esiste una partita con il risultato fatto prima che fischi l'arbitro, può sempre succedere di tutto, poi è chiaro che esiste un livello di possibilità e probabilità. Certo peggio non poteva andare al Napoli, anche per le caratteristiche delle due squadre. E' anche vero che, appunto, mancano due mesi alla partita e saranno molto importanti per il Napoli, Gattuso e la squadra, e c'è anche un mercato di mezzo".