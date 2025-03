DAZN, Budel: "A Napoli ora ci credono tutti, l'Inter non ha più margine d'errore"

L'ex giocatore Alessandro Budel, opinionista DAZN, ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter: "Per il Napoli è fondamentale questo pareggio e si è visto anche da come ha reagito il pubblico di Napoli, da come hanno salutato la squadra vuol dire che ci credono tutti.

Andare a meno quattro significava dare all'Inter margine di errore, stare lì ad un punto, con la squadra nerazzurra che ha più competizioni da giocare e questo potrebbe sicuramente essere un problema avere dietro la squadra di Conte. Lotta per il titolo? Dico la squadra di Conte perché credo che restare lì incollata sia merito dell'allenatore, determinante nel percorso della sua squadra. Senza dimenticare però che nella corsa ci sono ancora Atalanta e Juve".