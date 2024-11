Dazn, Ferrara su Lukaku: "Ha numeri che hanno in pochi. Decisivo anche non in condizione"

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli e opinionista per Dazn, nel post-partita di Napoli-Roma si è espresso così: "La risposta è sicuramente stata una risposta importante, tra l'altro guardavo le percentuali di possesso palla. Generalmente il Napoli non è una squadra che ha tanto possesso palla, ha tirato tanto, secondo me nel primo tempo non è stata un bellissima partita da entrambe le parti, però ha sicuramente meritato questa vittoria.

Aggiungo una cosa: che lo fa forse per la prima volta giocando dopo che le altre hanno giocato e avevano bisogno ovviamente di ribaltare questo risultato. Lukaku? Ha 5 gol e 4 assist, credo che questi numeri li abbia solo Lookman dell'Atalanta probabilmente. Si è tanto parlato di Lukaku in questo periodo, che ancora non era il vero Lukaku, ma i numeri sono assolutamente dalla sua parte. Come si diceva per Dybala vale lo stesso discorso per Lukaku: questi sono giocatori che anche quando non stanno in condizione, poi risultano decisivi. E Lukaku ieri ha dato i tre punti".