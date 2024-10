Dazn, Ferrara: "Vittoria difficilissima, il Napoli ha avuto la voglia di prendersela"

Ciro Ferrara, oggi nel duo di commento di Dazn ha detto la sua dopo l'ennesima vittoria del Napoli in casa contro il Como di Fabregas: "Il Napoli nel primo tempo ha avuto delle grandissime difficoltà, ma nel secondo tempo è riuscito a vincere una partita veramente difficilissima per come si era messa. Ha avuto quella voglia e cattiveria di andarsi a prendere la partita, non importa chi hai davanti".