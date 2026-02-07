DAZN, Giaccherini: "Gestione di Vergara giusta, aveva davanti De Bruyne, Neres e Lang. Poi..."

L'ex azzurro Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Genoa-Napoli: "Giusta la gestione di Vergara? Credo che sia stata giusta, perché il Napoli doveva anche dimostrare l'investimento di Lang. Prima c'è stata data a Lang, che non ha reso, poi Antonio Conte su questo guarda il campo. Lang va via e poi Vergara è diventato protagonista. Antonio l'aveva anche detto in conferenza: 'Questo lo vedrete presto in campo'.

E' logico che poi quando davanti hai giocatori come De Bruyne, Neres e Lang che è stato pagato quasi 30mln, non è facile per un ragazzo venuto dal settore giovanile. Ma questo è il suo momento e lo deve sfruttare. E' un giocatore che ha un grandisssimo entusiasmo e qualità. Quindi ben venga per il campionato italiano".