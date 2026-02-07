Ferrara: "Dichiarazioni Lang? Fanno seguito ad altre, lì Conte mi aveva sorpreso. Do un consiglio ai nuovi"

Nel pre-partita di Genoa-Napoli su DAZN, è intervenuto l'ex difensore azzurro Ciro Ferrara: "Avere Rrahmani in campo significa avere una assoluta certezza. E' un giocatore che è cresciuto tantissimo in questi anni, è divenuto lui il vero leader della difesa. Oggi lo vedremo da bracetto di destra, anche se potrebbe addiruttura giocare da centrale nonostante ci siano due mancini come Juan Jesus e Buongiorno. Antoio Conte fa giocare un mancino, Giutierrez, a destra. Vediamo sono curioso".

Dichiarazioni di Lang su Conte? "Farei attenzione a quelle dichiarazioni, che fanno seguito ad altre fatte ad inizio campionato quando non trovava spazio. Lì mi ha anche sorpreso Antonio, perchè conoscendolo avevo pensato: 'Questo non gioca più'. Invece gli ha dato la possibilità e aveva fatto anche benino, aveva fatto anche gol. Poi nell'arco del prosieguo del campionato non ha trovato. Do un consiglio a chi magari arriverà l'anno scorso, per giocare con Antonio devi si guardare alla fase offensiva, ma devi essere molto bravo e predisposto al sacrificio".