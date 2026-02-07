Genoa, De Rossi a DAZN: "Convinto che faremo una grande gara! Conte? Un mostro sacro"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di DAZN: "I ragazzi se la meritano anche dopo la gara con la Lazio. Non penso sia d'accordo il Napoli, sono convinto che faremo una grande partita come fatto ultimamente".

Cosa ha rubato da Antonio Conte?

"Antonio era coerente fin dal primo giorno, ho preso tanto di questo da lui, come con Luciano Spalletti. E' un grandissimo allenatore, è emozionante interfacciarsi con questi palcoscenici, è un emozione sfidare questi mostri sacri".

Amorim più da mezz'ala o play?

"Durante il mercato abbiamo cercato tanto uno che potesse fare il play, in maniera dinamica. Abbiamo virato, poi, su di lui perchè fa giocate utili, lo metterò davanti alla difesa nonostante ci siano anche altri elementi. Nel caso lo metterò sotto la punta o da mezz'ala".