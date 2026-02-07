Genoa, Vitinha a DAZN: "De Rossi porta tanta energia positiva e fiducia"

Vitinha, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Napoli: "De Rossi è un allenatore che porta tanta energia positiva, fiducia , anche quando siamo in difficoltà".

In fase di non possesso ti comporterai come fatto con Modric? "Per un'ora e un quarto farò questo lavoro sì, poi vedremo".