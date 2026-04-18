Dazn, Giaccherini: "Il motto di Conte è 'testa, cuore, gambe'. Oggi nulla di questo"

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"Il Napoli ci ha abituato spesso ad andare sotto ma poi andare a ribaltare, ma oggi contro la Lazio non c'è stata neanche la reazione"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore ed oggi commentatore tv, ai microfoni di DAZN ha commentato la deludente prestazione del Napoli, uscito sconfitto contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il motto di Conte è: testa, cuore e gambe. Partiamo dalla testa: approccio sbagliato, sempre in ritardo e tantissimo errori. Il cuore: il Napoli ci ha abituato spesso ad andare sotto ma poi andare a ribaltare, oggi non c'è stata neanche la reazione.

Di conseguenza le gambe: quando non metti la testa e il cuore non hai neanche le gambe. La sensazione è quella di aver mollato la presa. È una questione non fisica, ma mentale, di testa: sul gol dell'1-0 dopo 5 minuti Anguissa parte in vantaggio su Taylor ma poi arriva dopo".