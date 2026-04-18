Lazio, Sarri: "Le partite vanno aggredite e non subite! Rallentato solo gli ultimi 20'"

Lazio, Sarri: "Le partite vanno aggredite e non subite! Rallentato solo gli ultimi 20'"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:20Le Interviste
di Davide Baratto
"Il risultato poteva essere anche più largo. Buona partita bella interpretazione, senza retropensieri alla partita di mercoledì in Coppa Italia"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo la vittoria contro il Napoli. Di seguito le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it: “Abbiamo rallentanto solo negli ultimi venti minuti e senza rischiare. Il risultato poteva essere anche più largo. Buona partita bella interpretazione, senza retropensieri a mercoledì. Le partite bisogna aggredirle e non subirle. Sono contento di quello che ho visto, poi mercoledì sarà durissima contro uno squadra forte e in uno stadio difficilissimo ma quando qualcosa non è impossibile vuol dire che è fattibile.

Questo gruppo ha delle risorse mentali di buon livello, anche nell’ultimo periodo ci siamo ritrovati a metà classifica in uno stadio vuoto c’erano tutti i presupposti per mollare ma non l’abbiamo fatto. Per noi è importante avere i tifosi accanto, sicuramente la prima mezz’ora di allenamento con loro e poi ci ritaglieremo un’altra mezz’ora per il lavoro tattico”.