Lazio, Sarri: "Le partite vanno aggredite e non subite! Rallentato solo gli ultimi 20'"
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo la vittoria contro il Napoli. Di seguito le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it: “Abbiamo rallentanto solo negli ultimi venti minuti e senza rischiare. Il risultato poteva essere anche più largo. Buona partita bella interpretazione, senza retropensieri a mercoledì. Le partite bisogna aggredirle e non subirle. Sono contento di quello che ho visto, poi mercoledì sarà durissima contro uno squadra forte e in uno stadio difficilissimo ma quando qualcosa non è impossibile vuol dire che è fattibile.
Questo gruppo ha delle risorse mentali di buon livello, anche nell’ultimo periodo ci siamo ritrovati a metà classifica in uno stadio vuoto c’erano tutti i presupposti per mollare ma non l’abbiamo fatto. Per noi è importante avere i tifosi accanto, sicuramente la prima mezz’ora di allenamento con loro e poi ci ritaglieremo un’altra mezz’ora per il lavoro tattico”.
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