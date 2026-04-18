Conte s’infuria per un articolo: “Si è scritto di squadra da svecchiare e nomi dei partenti"

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"Non è giusto, è una mancanza di rispetto nei confronti di calciatori che comunque stanno qui da tanto tempo, hanno vinto due scudetti"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio e, tra i vari temi, si è espresso duramente su un articolo circolato nei giorni precedenti alla partita: "Quello che io posso dire è che queste sono situazioni dove più siamo tutti zitti meglio è, anche perché diamo solamente fiato alle trombe a chi non vuole bene al Napoli e cerca di creare confusione, così come due giorni fa è uscito un articolo: una squadra vecchia a cui bisogna svecchiare, giocatori che devono andare via, nomi e cognomi. Io penso che non sia giusto questo, è una mancanza di rispetto nei confronti di calciatori che comunque stanno qui da tanto tempo, hanno vinto due scudetti, una Supercoppa e io penso che ritrovarsi sul giornale che sicuramente non verrà rinnovato il contratto a questo, quest'altro va via…

Facciamoli rifare agli altri, ma a Napoli stesso io dico: ma perché ci vogliamo fare male da soli? Perché? Allora io dico tutte queste voci sicuramente non fanno bene alla squadra, è una mancanza di rispetto nei confronti di gente che comunque ha fatto sognare la città. E questo mi dispiace, mi dispiace, però è una cosa che io sto vedendo, sto vedendo perché Napoli stessa è molto controversa, c'è chi aiuta e chi distrugge e chi rompe le scatole. A me dispiace perché già c'erano delle scatole da altre parti, quando siamo in casa nostra cerchiamo di stare compatti e uniti invece di farci del male da soli. Ripeto questa storia, alla fine non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire".