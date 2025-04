Dazn, Iori: “Per il Napoli è un ostacolo giocare conoscendo il risultato dell’Inter”

vedi letture

Alessandro Iori, giornalista DAZN, nel corso del podcast ‘Tutti in The Box’ ha commentato la prestazione del Napoli contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: “Secondo me il Napoli ha superato un ostacolo importante, che avrà anche nella prossima giornata, che è quello di giocare conoscendo il risultato e soprattutto la vittoria dell’Inter. Quindi ha l’urgenza di vincere a tutti i costi altrimenti vedi scappar via l’avversario.

Questa per me è anche la lettura della partita che ha fatto il Napoli: molto aggressiva all’inizio e un po’ timorosa alla fine quando il Milan torna a un gol di distanza. A quel punto ti viene davvero l’apprensione di buttar via la partita e con essa anche la possibilità di restare a contatto con l’Inter. Restano tre punti che non sono pochi e in prospettiva c’è una giornata in cui il Napoli giocherà il lunedì sera a Bologna, questo potrebbe essere un passaggio determinante del campionato. È l’ultimo ostacolo alto della stagione del Napoli, con in prospettiva poi un calendario che spiana come curva delle difficoltà. Il Napoli complessivamente, per tutta questa serie di difficoltà, mi è piaciuto e mi sembra ancora un avversario credibile seppur un gradino sotto l’Inter”.