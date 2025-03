Dazn, Iori: "Raspadori trattato come un mediocre, ma il contesto tattico non era adatto!"

vedi letture

Alessandro Iori, giornalista DAZN, ai microfoni del podcast 'Tutti in the Box' ha parlato di Giacomo Raspadori che è andato in gol per la terza volta nelle ultime quattro gare. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io sono strafelice del ritorno di Giacomo Raspadori, che è stato trattato come un giocatore di Serie B, di medio-livello, un mediocre. Semplicemente perché nel contesto tattico che il Napoli ha privilegiato in questi anni non poteva adattarsi in maniera efficace, soprattutto se davanti hai Osimhen prima e Lukaku poi.

Adesso gioca in una posizione adeguata alle sue caratteristiche, perché segna in tutte le partite, è un giocatore efficacissimo. Rendeva di più in Nazionale e ci chiedevamo perché, ed è perché in Nazionale c’è il contesto tattico adeguato alle sue caratteristiche. E quindi rimesso in una posizione adeguata, Giacomo Raspadori sta dimostrando e confermando di essere un attaccante tecnicamente con pochi eguali in Italia, ed un giocatore che privilegia il gioco per la squadra ma che davanti la porta sbaglua poche volte”.