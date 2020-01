Dazn, l'esperto di calcio spagnolo: "Torreira sarebbe stato l’ideale"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'esperto di calcio spagnolo per Dazn Gabriele Giustiniani: “Lobotka non è il sogno proibito, non è quel giocatore che infiamma le piazze, non è Ibrahimovic, ma è adatto al Napoli. Ha qualche limite strutturale,ma se devi far uscire il pallone ed affidarlo a due mezze ali va più che bene. Torreira forse sarebbe stato l’ideale, ma Lobotka ha un ottimo senso della posizione, è un regista difensivo, un po' alla brasiliana per intenderci".