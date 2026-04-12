Dazn, Marcolin: "Gara fondamentale per il Napoli, può mettere pressione all'Inter"

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Sarà anche questo un turno determinante per la conquista del tricolore? L'opinionista Dazn ed ex centrocampista azzurro Dario Marcolin risponde alla domanda.

Il Napoli torna a Parma, dopo la giornata determinante per lo scudetto della passata stagione, quando gli azzurri pareggiarono 0-0 e sfruttarono il 2-2 interno dell'Inter con la Lazio per restare in testa alla classifica di un punto. Sarà anche questo un turno determinante per la conquista del tricolore? L'opinionista ed ex centrocampista azzurro Dario Marcolin risponde così ai microfoni di DAZN: "C'è anche Como-Inter, oggi è fondamentale per il Napoli fare bene e mettere anche un po' di pressione alla squadra di Chivu, l'ha detto anche Antonio Conte nella conferenza stampa.

Quindi è quasi un segnale alla classifica ma anche all'Inter. Negli ultimi 40 giorni il Napoli ha dimezzato la distanza dall'Inter, da 14 a 7 punti, questo perché poi sono ritornati i Fab Four, quei giocatori che fanno la differenza. La sensazione è che ha ritrovato un Napoli forte e concreto, che ha i giocatori di personalità"