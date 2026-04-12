Parma, Valeri a Dazn: "Napoli in forma, sarà tosta! Pellegrino? Un fattore..."

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Tra pochi minuti, Parma e Napoli si daranno battaglia allo stadio Tardini. Nel pre gara, l'esterno crociato Emanuele Valeri è intervenuto ai microfoni di DAZN presentando la sfida. Queste le sue parole.

Che partita vi aspetta? Il Napoli ha tanta qualità, come all’andata: “Sarà una partita difficile, loro sono molto in forma. Noi non siamo in una zona caldissima, ma dobbiamo dare continuità alle partite che stiamo facendo e ai buoni risultati, come il pareggio di Roma. Loro metteranno tutta la qualità che hanno, noi dovremo dargli contro”.

Dal 1° febbraio non sei mai uscito dal campo, come stai? Cambia lo stile senza Pellegrino? “Siamo calciatori, siamo abituati a giocare sempre. C’è chi gioca ogni 3 giorni, potrei stare peggio. Pellegrino è un fattore per noi, ma anche senza di lui giocheremo bene. Anche chi lo sostituirà farà bene”.