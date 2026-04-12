Varriale: "Conte ha una capacità in più di Chivu e occhio alla mazzata Lautaro!"

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"Conte nei confronti di Chivu ha un bagaglio di esperienze enorme e ha dimostrato in passato di essere in grado di vincere queste lunghe volate"

Enrico Varriale, giornalista, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha fatto il punto sul finale di stagione del Napoli: "Quanto è importante il ruolo degli allenatori quando si va controvento... Quando sei un allenatore anche bravo a far giocare le squadre come Italiano, quando le cose vanno bene sei spettacolare, esprimi un calcio godibile. Però poi, sia nel corso di una stagione che di una partita, l'allenatore che riesce a dare a una squadra la capacità di essere resiliente e concreta, è un qualcosa che non fa parte del bagaglio di tutti gli allenatori.

Poi ci sono gli allenatori che possono crescere di più - magari Italiano farà le esperienze che ha avuto Conte - però Conte ha questo in più, per questo è uno degli allenatori più vincenti, soprattutto in un percorso a tappe quale il campionato dove devi essere bravo quando le cose vanno bene e soprattutto quando vanno male. È chiaro che Conte nei confronti di Chivu ha un bagaglio di esperienze enorme, ha dimostrato in passato di essere in grado di vincere queste lunghe volate, ed è quello che ha fatto l'ultimo anno proprio contro l'Inter. Quindi per l'Inter questa di Lautaro è una mazzata psicologica forte. Però in campo vanno i giocatori e anche senza Lautaro l'Inter ha le risorse per mantenere qualche punto di vantaggio di questi sette. Il Napoli ha il dovere di vincerle tutte e se tu metti pressione facendo giocare all'Inter la partita di Como da -4... l'Inter dovrà dimostralo di meritare lo scudetto".