Voto alla stagione del Napoli? Palmeri: "Se arriva secondo è 5! Se vince lo scudetto..."

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Su 3-5-2 Sport si danno voti e giudizi sulla stagione degli azzurri, tra aspettative iniziali, rendimento e risultati ottenuti.

Nel corso dell'ultima puntata di “Te ne intendi di calcio” su 3-5-2 Sport si danno voti e giudizi sulla stagione degli azzurri, tra aspettative iniziali, rendimento e risultati ottenuti. Così il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri: "Il voto per la stagione del Napoli se arriva secondo è 5, nonostante gli infortuni. Perché gli acquisti gli hanno permesso di assorbire anche gli infortuni.

Confermarsi non è mai scontato, il Napoli di Conte si chiedeva che in campionato fosse competitivo, un giudizio sulla stagione io non lo posso mai dare sulla Supercoppa. In Champions Napoli e Inter erano le outsider per i quarti di finale, avevi l'obbligo di entrare agli ottavi e poi vediamo come va. E' uscito male senza essere mai competitivo in Champions, potevi aggiungerci la Coppa Italia ma niente. Se vince lo scudetto, gli do un 9, perché è la rimonta più grossa di sempre"