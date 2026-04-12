Conte a Dazn: "Col Parma si fa sempre fatica! Obiettivo Champions, ma guardiamo anche avanti"

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Mister Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida del Tardini contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni a pochi minuti dalla sfida.

C’è un bel clima oggi, state finalmente bene e state vincendo molto. Testa bassa o leggera? “La testa deve essere quella giusta, dobbiamo sapere che abbiamo un obiettivo da conquistare, la Champions League, è davvero molto importante. Ora siamo secondi, cerchiamo comunque di guardare sia davanti che dietro, sapendo che chi è davanti non dipende da altri”.

Se immaginiamo la partita pensiamo a un blocco basso del Parma, cosa può succedere oggi? “Bisognerà avere pazienza e qualità nel girare la palla i questi spazi chiusi. Ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista. Servirà molta pazienza e non perdere l’equilibrio, quando si cerca il gol bisogna alzarsi e si rischia di perdere l’equilibrio rischiando ripartenze letali”.

Per guardare avanti e consolidare l’obiettivo Champions oggi è decisivo? “Questa è una delle 7 partite rimanenti. Qualsiasi risultato arriverà ci sarà la prossima partita con le stesse considerazioni. Con il Parma abbiamo sempre avuto difficoltà, io vedo le statistiche e le difficoltà contro di loro nel fare gol e per questo motivo so che oggi sarà molto difficile”.