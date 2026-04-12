De Bruyne a Dazn: "Mi sento bene! Scudetto? Speriamo l'Inter commetta passi falsi"

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Kevin De Bruyne è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida del Tardini contro il Parma. Queste le parole del centrocampista del Napoli nel pre-gara:

Come ti senti con McTominay e come stai dopo l'infortunio? "Mi sento bene, sono stato fuori a lungo ma ho lavorato duro per tornare nel modo migliore. Non è facile avere questo tipo di operazioni, ma ho avuto altri infortuni in carriera e ho provato a tornare rapidamente, mi sento bene e questa è la cosa importante".

Cosa vi giocate oggi? Credi nello scudetto? "Dobbiamo restare concentrati su cosa dobbiamo fare, senza pensare all'Inter, dobbiamo vincere le partite. In carriera mi son trovato sia in fuga che ad inseguire, quello che noi dobbiamo fare è vincere e sperare che l'Inter possa commettere passi falsi, noi facciamo il nostro anche oggi e vedremo cosa succede".