DAZN, Marcolin: "Non conta come ha vinto a Monza, ko Inter dà ulteriore spinta al Napoli"

Al termine di Bologna-Inter 1-0, l'opinionista ed ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Le partite che il Napoli ha da qui alla fine le ha vinte tutte all'andata, già questo può essere un segnale. Mentre l'Inter quando fa le tabelle non vengono mai rispettate. Secondo quanto veniva detto prima di Bologna-Inter, 5 vittorie e un pareggio, questa partita era identificata come il pari dei nerazzurri che poi avrebbe avuto 5 vittorie. Ma non è così, perché poi può essere anche che il Napoli va a incappare.

Secondo me la vera differenza sono le partite in più che fa in più l'Inter rispetto al Napoli, che può preparare la settimana, può avere spinta. Sicuramente questa sconfitta dell'Inter dà ancora di più al Napoli un ulteriore spinta. Non conta come è venuta la vittoria contro il Monza, conta che oggi sei a pari punti".